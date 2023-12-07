"Известия": операторы РФ обеспечат дороги и малые населенные пункты быстрым интернетом

Согласно данным Госкомиссии по радиочастотам, процесс передачи операторам частот в диапазоне 694-790 МГц, необходимых операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться в следующем году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Власти РФ в 2024 году планируют выделить операторам частот в диапазоне 700 МГц для обеспечения дорог и небольших населенных пунктов скоростным интернетом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Согласно данным ГКРЧ, процесс передачи операторам частот в диапазоне 694-790 МГц (700 МГц), необходимых сотовым операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться уже в 2024 году. Кроме того, план работы комиссии на вторую половину будущего года предусматривает разработку условий для высвобождения полосы, занятой сейчас операторами эфирного цифрового ТВ.

По информации издания, после выработки этих условий до конца следующего года может начаться фактический процесс перестройки сети телевещания ФГУП "Российская теле- и радиовещательная сеть" (РТРС) таким образом, чтобы на 700 МГц смогли работать сотовые компании.

Отмечается, что эксперимент по переводу цифрового ТВ на частоты 470-694 МГц начнется в 2024 году в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области. Для них уже провели работы по поиску и приграничной координации альтернативных каналов, говорится в документах комиссии, с которыми ознакомилась газета.

Как сообщил "Известиям" источник, эти регионы были выбраны потому, что "телевизионная нагрузка на 700 МГц в них ниже, чем в других". Он также добавил, что субъекты находятся близко к соседним странам, которые также планируют высвобождать диапазон 700 МГц, что требует совместных действий по перепланированию.

Газета направила запросы в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ, а также в РТРС.