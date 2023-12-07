Владелец новосибирского регоператора ТКО отрицает его преднамеренное банкротство

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Руководство группы компаний "ВИС" считает, что банкротство бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области "Экология-Новосибирск" (входит в ГК "ВИС") не было преднамеренным. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора группы Сергей Юдин.

Ранее в заключении арбитражного управляющего на сайте "Федресурс" указывалось на наличие признаков преднамеренного банкротства у "Экологии-Новосибирск". Согласно ему, компания находилась в имущественном кризисе как минимум с октября 2019 года, однако вместо разработки плана по выходу из сложного положения руководство поменяло модель ведения бизнеса на ту, которая предполагает перераспределение прибыли в пользу аффилированной компании "ЭкоТранс-Н".

"Мы абсолютно не согласны [с выводами арбитражного управляющего]. Более того, указанные заявления были оспорены уже в ряде отказных материалов органами Следственного комитета федерального уровня - [когда по нескольким эпизодам] проводилась доследственная проверка, это было не подтверждено. Но дальше, пока суд, мы не можем так утверждать, но мы так не считаем", - сказал Юдин.

Кроме того, глава департамента "ВИС" по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский добавил, что позиция руководства группы в том, что ее действия не могли привести к сложившейся ситуации.

ООО "Экология-Новосибирск" входит в ГК "ВИС" - российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Компания была региональным оператором по обращению с ТКО, в марте его признали банкротом. Компания была лишена статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также за нарушение схем потоков отходов. Также в середине января стало известно, что в отношении компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, "Экология-Новосибирск" перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Тогда ущерб оценивался в 30 млн рублей.