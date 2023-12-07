Магадан получил 360 млн рублей на капремонт трех городских школ

Контракт на выполнение работ планируют заключить до конца 2023 года, сообщил мэр Юрий Гришан

ТАСС, 7 декабря. Федеральные власти выделили почти 360 млн рублей на капитальный ремонт трех школ Магадана. Мэр Юрий Гришан сообщил, что к концу 2023 года появится контракт на выполнение работ.

"Мы получили почти 360 млн рублей из федерального бюджета. Три школы будут задействованы в реализации проектов: №21, №20 на Соколе и №15 в Магадане. На четвертой четверти учащиеся, скорее всего, будут направлены в другие школы, так как ремонтные работы не будут вестись в присутствии детей", - подчеркнул градоначальник, отвечая на вопросы горожан о капитальном ремонте образовательных учреждений.

Гришан добавил, что сейчас город готовится к процедуре закупок. По всем трем школам определены объемы работ.