Товарооборот РФ и КНР в январе - ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд

Экспорт из Китая в Россию за 11 месяцев увеличился на 50,2%, составив около $100,33 млрд

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в январе - ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд, досрочно превысив официально запланированный показатель на 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной статистике, экспорт из Китая в РФ за 11 месяцев увеличился на 50,2%, составив около $100,33 млрд. Импорт товаров и услуг из России вырос на 11,8%, до $117,84 млрд.

Положительное сальдо российской стороны за 11 месяцев достигло $17,51 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 53%. Только за ноябрь объем китайско-российской торговли составил $21,5 млрд, что на 8,6% больше октябрьского показателя. Импорт из РФ в месячном исчислении остался примерно на прежнем уровне ($11,2 млрд), ноябрьский экспорт Китая вырос на 18,5%, до $10,29 млрд.

По стоимости основная часть импорта из РФ в Китай приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импортной номенклатуры - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. В последние годы российские компании наращивают поставки и другой продукции, включая сельскохозяйственную. КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, значительная доля экспорта приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, до $146,88 млрд. В 2022 году он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу нарастить к 2024 году объем двусторонней торговли товарами и услугами до $200 млрд. В феврале российский лидер отметил, что эта цель может быть выполнена досрочно. Как заявил в октябре министр экономического развития России Максим Решетников, российско-китайский товарооборот быстро увеличивается и в текущем году может достигнуть $215-220 млрд.