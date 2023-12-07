Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре снизился на 5,6%

Показатель составил $5,41 трлн

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая в январе - ноябре составил $5,41 трлн, сократившись в годовом исчислении на 5,6%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, за 11 месяцев экспорт страны снизился на 5,2%, примерно до $3,08 трлн. Импорт уменьшился на 6%, до $2,33 трлн.

Положительное сальдо Китая за упомянутый промежуток времени составило $748,13 млрд, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2,7%.