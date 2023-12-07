Турция и Туркмения обсудили поставки туркменского газа через Иран

Вопрос обсудили участники прошедшего в Ашхабаде заседания туркмено-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

АШХАБАД, 7 декабря. /ТАСС/. Туркмения может начать поставки своего газа в Турцию через территорию Ирана. Это обсуждали участники прошедшего в Ашхабаде заседания туркмено-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, стороны обсудили возможности поставок туркменского природного газа на турецкий рынок. В этом контексте они подчеркнули актуальность проекта поставок газа из Туркмении в Турцию через территорию Ирана.

Также отмечалось, что газотранспортная инфраструктура, созданная в последние годы туркменской стороной, предоставляет стране широкие возможности для вывода своего природного газа в больших объемах в западном направлении.

Участники заседания согласились, что проект является перспективным, и условились в ближайшее время приступить к переговорам на уровне руководителей профильных ведомств и компаний.