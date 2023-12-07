Объем торговли Китая с ЕС в январе - ноябре сократился на 7,6%

Показатель составил $716,34 млрд

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Китая с Евросоюзом в январе - ноябре упал на 7,6% и составил $716,34 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Из опубликованных данных следует, что за этот период КНР закупила у ЕС товары и услуги на $257,82 млрд (уменьшение на 1%), китайский экспорт составил около $458,52 млрд (снижение на 11%).

Только за ноябрь объем поставок из Китая составил $38,28 млрд, оставшись без изменения на октябрьском уровне. Импорт в КНР европейских товаров составил $23,21 млрд (повышение на 2,3%).

Евросоюз - один из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. В 2022 году их товарооборот составил $847,32 млрд, увеличившись на 2,4%. Как прокомментировало ранее ГТУ, фактор сотрудничества Китая с ЕС "сильнее существующей между ними конкуренции".

В Пекине 7 декабря проходит 24-й саммит ЕС - КНР, предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году. В этот раз мероприятие должно было продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.