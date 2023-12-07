В Приморье сообщили о росте оптовой торговли в 2023 году на 24%

Ее оборот составил более 1,3 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Рынок товаров и услуг в Приморском крае активно развивается, за 2023 год наблюдается рост по всем ключевым показателям. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства по информации Росстата по итогам социально-экономического развития регионов России в январе-октябре 2023 года.

"Оптовая торговля выросла на 23,9%, ее оборот составил более 1,3 трлн рублей. Это также самый высокий результат в федеральном округе", - сообщает ведомство.

Кроме того, оборот розничной торговли в январе-сентябре вырос на 3,1% и превысил 527,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли по торговым сетям представлен за январь-сентябрь, он составил 104,7 млрд рублей. Доля торговых сетей в общем объеме розничной торговли края - 22,4%.

Оборот общественного питания составил 25,8 млрд рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2022 году.