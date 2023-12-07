В Кемерове до 2027 года планируют отремонтировать мост через реку Большая Камышная

Его хотят расширить до шести полос

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Мост по проспекту Ленина через реку Большая Камышная (Искитимка) в Кемерове отремонтируют до 2027 года, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

"Объявили открытый аукцион на поиск подрядчика, который разработает проект реконструкции моста через Искитимку по проспекту Ленина, а также выполнит инженерные изыскания. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,5 млрд рублей, проектирование должно быть завершено в 2024 году. Саму реконструкцию планируем провести до 2027 года", - написал Анисимов.

Уточняется, что мост планируется обновить и расширить до шести полос, также заменят трамвайное полотно. Одно из требований к подрядчику - разработать современное и архитектурное решение, чтобы мост стал одним из символов Кемерова.

Мост через реку Искитимка был построен в 1959 году, последняя реконструкция проводилась в 1990 году.