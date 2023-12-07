Индекс Hang Seng на бирже Гонконга снизился на 0,53% на открытии торгов

Показатель упал до отметки 16 376,44

ГОНКОНГ, 7 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 86,82 пункта (минус 0,53%), до отметки 16 376,44.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, упал на 0,74%, до 3 719.

Из "голубых фишек" ценные бумаги 8 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 47 они подешевели, еще у 27 компаний акции не изменились в цене.

Акции китайского технологического гиганта Tencent на открытии торгов упали на 0,83%, ценные бумаги одного из лидеров КНР в области онлайн-коммерции Alibaba подешевели на 1,07%, акции оператора сервиса по доставке еды Meituan упали в цене на 2,55%.