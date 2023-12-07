В РФ 80% блогеров с аудиторией от 100 тыс. зарегистрировались как предприниматели

Еще 44% планируют сделать это в ближайшее время, говорится в совместном исследовании банка для бизнеса "Бланк" и коммуникационного агентства Social Stars

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. 36% российских блогеров с аудиторией от 100 тыс. зарегистрированы в качестве предпринимателей, а еще 44% планируют сделать это в ближайшее время. Такие результаты приведены в совместном исследовании банка для бизнеса "Бланк" и коммуникационного агентства Social Stars (есть в распоряжении ТАСС).

"Совместное исследование банка для бизнеса "Бланк" и коммуникационного агентства Social Stars показало, что 36% блогеров в сегменте от 100 тыс. подписчиков зарегистрировались в качестве предпринимателей и 44% планируют это сделать в ближайшее время. Не планируют формализовать свой статус только 20%", - говорится в исследовании.

Среди причин регистрации респонденты отмечают: удобство работы с рекламодателями (51%), прозрачные отношения с государством (34%) и статусность в среде (15%). Главной причиной для сохранения статуса физического лица блогеры отмечают их незаметность для контролирующих органов (70%). Менее значимые причины связаны со сложностью регистрации (17%) и нежеланием разбираться в налоговых режимах (13%).

"По нашим данным, блогеры стали чаще регистрироваться в качестве предпринимателей с 2023 года. Такой тренд с одной стороны вызван повышенным вниманием регулятора, а с другой - упрощенными возможностями создания ИП, например через банки для бизнеса. Также новым стимулом для регистрации послужил новый закон "О рекламе", под который подстраиваются и рекламодатели, и заказчики", - прокомментировал результаты исследования директор по маркетингу банка для бизнеса "Бланк" Константин Сухачев.

Исследование показало зависимость между ростом количества подписчиков и доходов и регистрации в налоговом режиме. Так, среди блогеров с аудиторией от 100 тыс. до 500 тыс. подписчиков зарегистрировались только 25%, в сегменте от 500 тыс. до 1 млн подписчиков - 48%, а от 1 млн подписчиков - 72% блогеров. При этом в сегментах от 100 тыс. до 500 тыс. подписчиков и от 500 тыс. до 1 млн планируют регистрироваться 40% и 48% респондентов, соответственно.

"В 2023 году доходы блогеров выросли на 25%. Так, у блогеров с аудиторией от 100 до 500 тыс. подписчиков доход в месяц может составлять от 200 до 300 тыс. рублей в месяц, и тут уже сложно быть незаметными для государства. И поэтому для большинства из них очевидно, что необходимо делать свой бизнес прозрачным для регулятора, и поэтому стоит ожидать, что тренд на регистрацию блогеров будет только усиливаться", - отметил по итогам опроса директор коммуникационного агентства Social Stars Максим Петренчук.

О трудностях при регистрации

В качестве налогового режима большинство респондентов выбирают ИП на упрощенной системе налогообложения - 65%, еще 30% - самозанятость. Незначительная часть блогеров выбирают ИП на основной системе налогообложения и создание общества с ограниченной ответственностью (5%).

Основные трудности при работе в рамках ИП связаны с налоговым и бухгалтерским учетом. Блогерам не понятны сроки и типы налогов (35%), они опасаются высоких штрафов (33%), а также обеспокоены показательными делами против крупных блогеров (28%). Не испытывают сложностей блогеры в определении кода ОКВЭД, оплаты пошлины и получении электронной цифровой подписи.

Для закрытия налоговых вопросов большинство блогеров-предпринимателей (66%) пользуются услугами консультантов. Часть пытаются разобраться сами (24%), небольшая часть пользуется консультациями от банков (10%).

О методологии

Исследование проводилось в период с августа по октябрь 2023 года в два этапа. На первом этапе качественный опрос в формате интервью был проведен среди 25 респондентов, распределенных по аудитории от 100 тыс. до более чем 1 млн подписчиков с доходом от 100 тыс. рублей в месяц. На этом этапе были выявлены ключевые вопросы, связанные с регистрацией бизнеса. На втором этапе был проведен количественный опрос среди 2 500 блогеров в сегменте от 100 тыс. до 1 млн подписчиков из России.

40% опрошенных были из Москвы и Санкт-Петербурга, 60% - из других регионов России.

Об уголовных делах против блогеров

В 2023 году в отношении нескольких крупных блогеров были возбуждены уголовные дела по факту неуплаты налогов. 7 марта Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн рублей, а ее мужу - в пособничестве в этом. Впоследствии адвокат супругов Константин Третьяков заявил, что Чекалины полностью погасили задолженность.

27 апреля Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении нее возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

В мае руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, выступая с отчетом в Совете Федерации, заявил, что ведомство продолжит разъяснять блогерам, как правильно и своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи.

О банке для бизнеса "Бланк"

Банк для бизнеса "Бланк" ориентирован на работу с малым и средним бизнесом. 100% уставного капитала банка принадлежит МКБ.