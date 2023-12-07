РЭО и М.Видео - Эльдорадо" создали карту сбора электролома

РЭО разработал приложение Uberu, куда внесены 1,2 тыс. магазинов "М.Видео - Эльдорадо" как пункты приема отслужившей техники и батареек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) и сеть магазинов электроники "М.Видео - Эльдорадо" подписали соглашение о сотрудничестве в переработке электронных отходов. Стороны договорились развивать карту сбора электролома на сайте и в приложении, а также проводить экологические акции, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Более широкое использование вторсырья позволит построить в нашей стране экономику замкнутого цикла, а значит, снизить количество отходов на полигонах. Например, в результате переработки электронных отходов мы можем получить различные виды вторсырья, это и вторичные полимеры, и металлы (цветные, черные, драгоценные), и вторичное минеральное сырье. Уже сейчас существует множество пунктов, куда можно сдать старую технику, электронные отходы, отслужившие элементы питания. Сотрудничество с "М.Видео - Эльдорадо" направлено на расширение такой практики. Причем, как с точки зрения роста утилизации, так и вовлечения населения в формирование экономики замкнутого цикла посредством совместных экоакций", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, РЭО создал приложение Uberu, куда внесены 1,2 тыс. магазинов "М.Видео - Эльдорадо" как пункты приема отслужившей техники и батареек. Также стороны будут развивать ежегодную экологическую акцию "Электроосень", благодаря которой покупатели по всей России получили возможность утилизировать ненужную электронику экологическим способом на девяти технологичных и лицензированных предприятиях.

"Уже сейчас в наших магазинах доступны специальные боксы для сбора техники и батареек, мы вывозим старую технику при доставке новой, а также бесплатно, быстро, с грузчиками, демонтажем и без покупок с помощью сервиса экотакси. Предложенные инициативы получают отклик россиян, и мы продолжаем создавать для них новые возможности. В частности, наши магазины появились на удобной карте раздельного сбора отходов на сайте и в мобильном приложении РЭО. Российские потребители смогут в режиме одного окна получить полезную информацию о безвредных для природы способах сдачи как пластика, так и электроники, а мы обеспечим необходимую экспертную поддержку. В планах расширить сотрудничество, в том числе присоединить магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" к бонусной программе РЭО "Экоины", в рамках которой клиенты программы смогут получать и тратить бонусы за сдачу старой техники", - добавила руководитель экологических программ "М.Видео - Эльдорадо" Оксана Платонова.