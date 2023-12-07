Парламент Казахстана ратифицировал закон об изменениях в соглашение с РФ о поставках нефти

После принятия верхней палатой документ поступит на подпись президенту республики

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Протокол подписан в Москве 18 июля 2022 года. В соответствии с соглашением нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вывозимые с 1 января 2014 года из России в Казахстан, в целях учета подлежат таможенному декларированию в РФ, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Протоколом предусматривается внесение изменения в статью 3 соглашения в части отмены временного периодического таможенного декларирования в отношении нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Казахстан. При этом устанавливается два исключения - для вывоза нефти и нефтепродуктов в качестве припасов, а также для нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах.

После принятия верхней палатой закон о ратификации протокола поступит на подпись президенту республики.