Объем торговли Китая с АСЕАН в январе - ноябре сократился на 5,3%

Он составил $825,55 млрд

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Китая с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в январе - ноябре уменьшился в годовом исчислении на 5,3%, составив $825,55 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Из опубликованных данных следует, что за 11 месяцев Китай импортировал из стран - членов объединения товары на $351,97 млрд (уменьшение на 5,1%), китайский экспорт составил $473,58 млрд (снижение на 5,5%).

Китайские власти периодически подчеркивают важную роль торговых отношений республики с государствами АСЕАН. Как прокомментировало ГТУ, КНР планирует наращивать с ними товарооборот, в частности, используя благоприятные возможности соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве.

АСЕАН - ключевой внешнеторговый партнер Китая. В 2022 году товарооборот КНР со странами - участницами ассоциации составил $975,34 млрд (увеличение на 11,2%), заметно превысив объем экспорта и импорта при взаимодействии Китая с ЕС ($847,32 млрд, рост на 2,4%).