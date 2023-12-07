В ВТБ заявили о планах увеличить сеть офисов на 40% за три года

Кредитная организация также рассматривает возможность выйти на новые для себя территории, заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ за три года планирует увеличить свою офисную сеть на 40%, а также выйти на новые для банка территории. Об этом заявил журналистам заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"ВТБ планирует расширять масштаб и доступность банковского обслуживания для розничных клиентов, - отметил он. - Для этого на горизонте трех лет банк увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров, уже в следующем году - в 1,5 раза".

Горшков добавил, что в этом году ВТБ разработал специальный формат "легких" точек обслуживания в малых городах, где банк пока не представлен крупными отделениями, а также в новых районах мегаполисов. "Их функционал не отличается от обычного, но площадь меньше - около 50 кв метров. Летом ВТБ открыл 6 таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях, в следующем году их число превысит 120 точек", - пояснил банкир.

По словам Горшкова, сейчас услуги банка в основном доступны в крупных городах и региональных центрах. Банк в том числе планирует в 2024 году открыть свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

"Задача ВТБ - рост охвата физических каналов в два раза. В результате сетью ВТБ должны быть охвачены более 100 млн человек, что позволит банку занять лидирующие позиции на рынке", - подчеркнул он.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает 1,3 тыс. точек в 79 российских регионах, и обслуживает более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.

ТАСС выступает информационным партнером форума.