ЦБ ожидает замедления кредитования в IV квартале на фоне ужесточения регулирования

В Банке России также отнесли к причинам такого прогноза повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России в IV квартале 2023 года ждет охлаждения кредитования на фоне ужесточения регулирования, следует из материалов Банка России.

"В IV квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок", - сообщил регулятор.

Также ЦБ отметил, что в III квартале розничное кредитование продолжало ускоряться. Портфель ипотеки в этом квартале 2023 года увеличился на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование - на 5,9% после 4,5%.