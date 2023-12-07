Комитет Думы одобрил предотвращение участия нотариусов в легализации преступных доходов

Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства РФ о нотариате

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предписывает нотариусам исполнять обязанности о применять меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций, для предотвращении их участия в противозаконных схемах по отмыванию денег. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства РФ о нотариате. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 12 декабря.

Имеющиеся данные свидетельствуют об использовании института нотариата в схемах легализации преступных доходов, говорится в пояснительной записке. Так, например, получили распространение некие схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем. С учетом поступившей от финансовых организаций информации объем таких сомнительных сделок (операций), совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд рублей", - указывают в кабмине.

С момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказать в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, кредитными организациями было, по сути, пресечено совершение незаконных финансовых операций с использованием исполнительной надписи нотариуса на общую сумму 2,6 млрд рублей, говорится в пояснительных материалах к документу.

Законопроект закрепляет требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при совершении отдельных действий. Речь идет о действиях, связанных с совершением финансовых операций. Отдельно предлагается закрепить перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры. Речь идет о сделках с недвижимым имуществом, управлении денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлении банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечении денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создании юрлиц и иностранных структур без образования юрлица, обеспечении их деятельности или управления ими, а также купле-продаже юрлиц и иностранных структур без образования юрлица.

Нотариусы будут сообщать об отказах в нотариальных действиях

Также документом вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, которые позволят нотариусам отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что такие действия могут быть использованы для отмывания доходов или финансирования терроризма. Законопроект обязывает нотариусов документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия.

Предусматривается, что порядок передачи адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг будет определяться правительством РФ.

Законодательная норма об обеспечении работниками Росфинмониторинга сохранности охраняемых законом сведений распространяется на информацию, составляющую адвокатскую, нотариальную и аудиторскую тайны.