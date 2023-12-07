"Россети" оснастили питающий центр Костромы современной коммутационной аппаратурой

На эти цели направили более 124,9 млн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. МЭС Центра - филиал группы "Россети" - завершил работы по установке новых высоковольтных выключателей на подстанции 220 кВ "Мотордеталь", питающей Заволжский район Костромы. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Инвестиции в проект оцениваются в сумму свыше 124,9 млн рублей. В результате работ повысилась надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей города, объектов социальной инфраструктуры, следует из сообщения.

Строительно-монтажные работы выполнялись в условиях действующей подстанции. Четыре воздушных выключателя класса напряжения 110 кВ, выработавших ресурс, заменены на элегазовые аналоги. Новое оборудование характеризуется высокими эксплуатационными показателями и длительным сроком службы - более 25 лет.

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. Они предназначены для оперативных включений и отключений в электрической цепи в нормальных или аварийных режимах, пояснили в холдинге.

Мощность подстанции 220 кВ "Мотордеталь" составляет 300 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность энергообеспечения Заволжского района Костромы, где проживают более 50 тысяч человек, Костромского завода автокомпонентов, а также транзитных перетоков мощности в центральные районы Костромской области и восточные районы Ярославской области.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.