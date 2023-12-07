Украина из-за дефицита в энергосистеме запросила аварийную помощь у трех стран

В "Укрэнерго" сообщили, что без электроэнергии в стране остаются 408 населенных пунктов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины, во избежание отключений и для поддержания баланса страна вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Сегодня похолодание увеличило потребление [электроэнергии]. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. <...> В энергосистеме сложилась тяжелая ситуация <...>. Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь сегодня аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск - прим. ТАСС) мощностью 700 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По ее данным, лимиты потребления электроэнергии и графики отключений не вводились. На данный момент без электроэнергии на Украине остаются 408 населенных пунктов.

В Telegram-канале Минэнерго Украины сообщается, что в краткосрочный аварийный ремонт выведены два блока ТЭС. "К работе возвращен один блок ТЭС, находившийся в краткосрочном ремонте", - добавили в ведомстве.

В последний раз Украина аварийно импортировала электроэнергию из Польши и Румынии в конце ноября.

В начале октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры страны были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.