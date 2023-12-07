Минфин считает реальным привлечение более 4 трлн рублей нового долга в 2024 году

Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов отметил, что в 2023 году привлекли порядка 2,5 трлн рублей долгового финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ считает вполне осуществимой задачу по привлечению свыше 4 трлн рублей нового долга в 2024 году, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов на XXI Российском облигационном конгрессе.

"Возьму на себя дерзость сказать, что, на мой взгляд, мы как суверенный заемщик тоже справились. Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100% - мы привлекли порядка 2,5 трлн рублей долгового финансирования. <...> Как вы знаете, на следующий год перед нами стоит еще более амбициозная задача - нам предстоит привлечь свыше 4 трлн рублей нового долга, но почему-то мне кажется, что с вашей помощью мы с этой задачей тоже справимся", - сказал он.

Мамонов также отметил, что инфраструктура российского финансового рынка полностью справилась со своими задачами, первой взяв удар на себя. Хорошо отреагировали и инвесторы, которым удалось пережить серьезную ценовую волатильность и меняющиеся правила игры. Справились и регуляторы, которые эти правила игры определяли с целью защиты интересов участников рынка.

"Мы увидели 15% рост долгового рынка, несмотря на сложнейшие денежно-кредитные условия. Причем, на мой взгляд, очень важно, что темпы роста корпоративного рынка больше чем вдвое превысили темпы роста государственного долга", - добавил он.

XXI Российский облигационный конгресс проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Одна из главных задач-подведение итогов года, обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития лидерами рынка.

Конференция проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков.