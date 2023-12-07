Запорожская область получила первые 28 мусоровозов отечественного производства

За три года в регион поступит 138 единиц спецтехники, уточнил министр природных ресурсов и экологии области Александр Воробьев

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Партия из 28 мусоровозов поступила в Запорожскую область в рамках реализации плана экономического развития региона. Всего до 2025 года регион получит 138 единиц специальной техники, сообщил журналистам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев.

"Техника поступила в рамках реализации плана экономического развития региона. На три года запланировано, что в Запорожскую область поступит 138 единиц спецтехники, первые 28 единиц уже в область поступили", - сказал Воробьев.

В свою очередь заместитель директора МУП "Чистота" Владимир Высоцкий отметил, что преимущество новых автомобилей в том, что они российского производства. "Проблем с запчастями не будет, - сказал Высоцкий. - По удобству они намного лучше, в них есть и кондиционеры, и отопители, и система гидравлики сложена так, что работать людям будет удобно", - сказал он.