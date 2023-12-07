СФ одобрил закон об ограничении роста стоимости услуг ТПП по выдаче сертификатов

Устанавливаются предельные сроки оказания этих услуг торгово-промышленными палатами в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на их получение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат (ТПП) по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Согласно закону, устанавливаются предельные сроки оказания этих услуг торгово-промышленными палатами в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на их получение. За ТПП закрепляются полномочия по согласованию с Минэкономразвития России порядка выдачи торгово-промышленными палатами регионов сертификатов о происхождении товаров, а также порядка и сроков удостоверения документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью (принятия решения об отказе в удостоверении указанных документов).

Кроме того, устанавливается общий пятидневный рабочий срок выдачи сертификата о происхождении товаров (принятия решения об отказе в выдаче такого сертификата), исчисляемый с даты получения заявления о выдаче сертификата вне зависимости от способа подачи заявления. Предусматривается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока приостанавливается.

Закон вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования. Торгово-промышленная палата РФ в течение 15 дней после дня вступления в силу закона установит стоимость выдачи ТПП сертификатов о происхождении товаров и удостоверения ТПП документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Эта стоимость не должна превышать стоимость таких услуг, применявшуюся по состоянию на 1 января 2023 года.