СФ одобрил закон о регистрации на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года

1 декабря вступили в силу поправки, которые запрещают авторизацию пользователей на отечественных сайтах при помощи иностранных сервисов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий до 1 января 2025 года авторизовываться на российских сайтах с помощью сервисов с иностранным участием.

В закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся поправки, которые вводят дополнительные возможности для авторизации на российских сайтах.

Как пояснил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, 1 декабря этого года вступили в силу поправки, которые запрещают авторизацию пользователей на отечественных сайтах при помощи иностранных сервисов, к примеру Apple ID и Google ID, "однако, по нынешнему регулированию запрет не касается иностранных электронных почт и номеров телефонов". "Одобренный сегодня закон направлен на установление переходного периода до 1 января 2025 года для авторизации пользователей с помощью информационных систем, не находящихся во владении российских граждан или юридических лиц", - сказал сенатор.

Пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. Новые нормы устанавливают, что до 1 января 2025 года, в частности, разрешается использовать для авторизации пользователей принадлежащие ресурсам информационные системы, контролируемые российскими юридическими лицами с возможным иностранным участием, а также информсистемы, принадлежащие компаниям РФ, которые находятся под контролем юридического лица, участником которого является международный общественно полезный фонд, зарегистрированный в специальном административном районе.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он направлен на обеспечение стабильного функционирования российских информационных ресурсов "до завершения мероприятий по переводу под российский контроль организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий". "Реализация закона позволит сохранить для российских пользователей привычные способы авторизации на информационных ресурсах как в переходный период, так и после его завершения", - отмечают парламентарии.