СФ одобрил закон о списании с отдельных счетов до 5 млн рублей расходов по ГОЗ

Документ уточняет режим использования отдельного счета, открытого головному исполнителю или исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по гособоронзаказу по условиям госконтракта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о списании до 5 млн рублей для оплаты расходов по государственному оборонному заказу с отдельных счетов, открытых исполнителю в уполномоченном банке.

Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов правительством РФ в августе, поправками предлагается дополнить закон "О государственном оборонном заказе". Документ уточняет режим использования отдельного счета, открытого головному исполнителю или исполнителю в уполномоченном банке для осуществления расчетов по гособоронзаказу по условиям госконтракта. Режим предусматривает возможность списания средств с отдельного счета для оплаты расходов.

По действующим нормам расходы исполнителей по гособоронзаказу в этом случае составляют до 3 млн рублей в месяц. Законом эта сумма увеличивается до 5 млн рублей и уравнивается с суммой расходов для головных исполнителей.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная индексация лимита расходов для исполнителей гособоронзаказа, в том числе головных. Указывается, что сумма расходов будет индексироваться на очередной финансовый год на величину индекса потребительских цен в среднем за год.

Как отмечается в сопроводительных материалах, такие изменения необходимы с учетом роста затрат организаций оборонно-промышленного комплекса по госконтрактам "в связи с удорожанием отдельных ресурсов (сырья, материалов)". Устанавливается, что такая индексация будет осуществляться с 1 января 2024 года.