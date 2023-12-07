X откроет в Японии первый офис разработки приложений за пределами США

Генеральный директор компании Линда Яккарино подчеркнула, что Япония - вторая страна по числу пользователей соцсети после Соединенных Штатов

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть X (ранее Twitter) откроет в Японии свой первый офис разработки приложений за пределами США. Об этом в интервью японской деловой газете Nikkei сообщила генеральный директор компании X Corp. Линда Яккарино.

"Наша цель - создавать продукты в Японии и иметь возможность контактировать с рекламодателями напрямую", - отметила она. Яккарино подчеркнула, что Япония - вторая страна по числу пользователей X после США (порядка 10%).

Касаясь темы противоречивых высказываний владельца компании Илона Маска о евреях, Яккарино отметила, что он уже "принес извинения и полностью разъяснил свою позицию по этому вопросу" ранее, подчеркнув, что "антисемитизму нет места на платформе X". Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Предприниматель согласился с данным утверждением.

Яккарино заняла пост гендиректора X Corp. в мае этого года. До этого она состояла на должности директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal.