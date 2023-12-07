СФ одобрил закон о возможности партий вести бухучет по упрощенной системе

Это позволит партиям, их региональным отделениям и иным структурным подразделениям сократить расходы на бухгалтерию и снизить число возможных ошибок в отчетности, отмечается в сопроводительных материалах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предоставляющий политическим партиям возможность вести бухгалтерский учет по упрощенной системе.

Документ был внесен в Госдуму в октябре в целях сокращения избыточных требований к составлению бухгалтерской отчетности политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений. Авторами выступили депутаты Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Николай Коломейцев и Михаил Щапов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Аркадий Свистунов (ЛДПР), Наталья Орлова и Ольга Ануфриева ("Единая Россия"). Нижняя палата парламента приняла закон 30 ноября.

В соответствии с документом политические партии смогут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную отчетность, что предполагает: укрупнение показателей отчетности с целью предоставления наиболее важной для пользователя информации; устранение учетных операций, нехарактерных или несущественных для политических партий; возможность использования кассового метода учета, который естественен для некоммерческих организаций.

Таким образом, упрощенная система бухгалтерского учета позволит партиям, их региональным отделениям и иным структурным подразделениям сократить расходы на бухгалтерию и снизить число возможных ошибок в отчетности, отмечается в сопроводительных материалах к закону.

Законом устанавливается, что новые нормы будут применяться к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с годовой отчетности за 2023 год.