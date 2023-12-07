В Китае считают, что американские компании потеряют рынок КНР из-за рестрикций США

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун уточнил, что такие меры Вашингтона угрожают стабильности глобальных цепочек поставок

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Ограничение американскими властями доступа предприятий Китая к передовым технологиям негативно отразится на развитии Соединенных Штатов, компании которых в итоге лишатся китайского рынка. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

"Китайская сторона неоднократно отмечала: абстрагирование властями США концепции национальной безопасности, их злоупотребление экспортным контролем в отношении Китая и ограничения на двусторонние инвестиции подрывают правила рынка и международный торгово-экономический порядок, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Подобные действия приведут лишь к тому, что американские предприятия утратят китайский рынок, а Соединенные Штаты нанесут ущерб собственным интересам".

Официальный представитель уточнил, что рестрикции Вашингтона угрожают стабильности глобальных цепочек поставок. "Мы выступаем решительно против. Эти меры не способны остановить развитие и рост Китая, - добавил он. - Надеемся, что компетентные американские ведомства будут с нами сотрудничать для эффективной реализации важного консенсуса, который был достигнут [15 ноября] на встрече лидеров КНР и США в Сан-Франциско".

Как заявила ранее министр торговли США Джина Раймондо на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, не все американские производители микросхем довольны санкциями, которые Вашингтон ввел против Пекина, поскольку ограничения приводят к потере прибыли. "Но такова жизнь. Вопрос защиты национальной безопасности важнее краткосрочной прибыли", - добавила она.