СФ одобрил статус соцпредприятия для компаний, трудоустроивших участников СВО

Закон, в частности, включает в перечень категорий граждан, обеспечение занятости которых является одним из условий получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки от органов государственной власти и местного самоуправления

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о присвоении статуса социального предприятия компаниям, трудоустроившим демобилизовавшихся бойцов СВО.

Закон включает в перечень категорий граждан, обеспечение занятости которых является одним из условий получения субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки от органов государственной власти и местного самоуправления, лиц, проходивших военную службу в зоне СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, в перечень включат ветеранов боевых действий, в том числе военнослужащих органов ФСБ, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также лиц, воевавших в зоне СВО в составе добровольческих формирований.

В рамках второго чтения перечень дополнен лицами, проходившими службу в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения и принимавшими участие в СВО либо "выполнявшими возложенные на них задачи на территориях Украины и в новых регионах РФ в период проведения СВО".

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.