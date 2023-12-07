СФ одобрил особый порядок создания промышленных технопарков в новых регионах

За правительством закрепляются полномочия утверждать требования к объектам и их управляющим компаниям, а также порядок подтверждения их соответствия этим требованиям

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, согласно которому до 1 января 2028 года будет действовать особый порядок создания промышленных технопарков в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Закон направлен на обеспечение возможности создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий и промышленных кластеров на территории новых регионов с использованием мер государственной поддержки.

Предлагается до 1 января 2028 года не применять на территориях новых регионов положения закона "О промышленной политике в Российской Федерации", предусматривающие условия применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к управляющим компаниям индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе таких парков, а также порядок создания и развития промышленных кластеров.

За правительством РФ закрепляются полномочия утверждать требования к индустриальным (промышленным) паркам, технопаркам в сфере высоких технологий и их управляющим компаниям, расположенным на новых территориях, а также порядок подтверждения их соответствия этим требованиям.