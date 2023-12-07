СФ одобрил расторжение договора аренды имущества в портах с нарушителями эконорм

В законодательстве сейчас не предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды федерального имущества в морских портах при несоблюдении предписаний об устранении нарушений в области охраны окружающей среды

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон о возможности досрочного расторжения в судебном порядке договора аренды федерального имущества в морских портах.

В соответствии с принятым документом досрочное расторжение договора аренды предполагается в случае повторного в течение года невыполнения арендатором требования Росприроднадзора об устранении нарушений экологических норм при перевалке, дроблении и сортировке угля.

Сейчас в законодательстве не предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды федерального имущества в морских портах при несоблюдении предписаний об устранении нарушений в области охраны окружающей среды. "Таким образом, существует необходимость уточнить основание, которое является существенным нарушением условия договора и может повлечь досрочное расторжение договора аренды федерального имущества, находящегося в морских портах", - указывается в сопроводительных материалах к закону.

Документ также дает арендодателю право подавать иск в суд в отношении таких нарушителей в случае повторного в течение года невыполнения требований Росприроднадзора об устранении нарушений для привлечения к административной ответственности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.