Число участников СЭЗ в новых регионах достигло 50

В пресс-службе правительства России сообщили, что инвестиции составили 32 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число участников свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях достигло 50, компании инвестируют в свои проекты порядка 32 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

"Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых регионах создана по поручению президента в начале июля этого года, и на сегодняшний день в единый реестр участников СЭЗ внесены уже 50 компаний и предприятий с общей суммой заявленных инвестиций порядка 32 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что для участников СЭЗ "созданы максимально благоприятные условия, чтобы они смогли эффективно реализовать свой потенциал и внести вклад в перезапуск экономики новых регионов". "В список первых 50 компаний вошли крупные предприятия горнодобывающей, машиностроительной и металлургической отраслей, пищевой промышленности, строительные организации и сетевые торговые компании. И конечно, в этом есть и важный социальный эффект - создание новых рабочих мест, их появится около 3 тыс. А всего в реализации инвестиционных проектов будут задействованы около 38 тыс. человек", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Сообщается, что на этой неделе в СЭЗ были зарегистрированы два участника из ЛНР. "Юбилейным" участником свободной экономической зоны стал Стахановский завод производственного оборудования, который специализируется на производстве запчастей к железнодорожному подвижному составу, а также оказывает услуги по литью стали и нанесению декоративного покрытия для ортопедической стоматологии. В рамках инвестпроекта завод приобретет современное оборудование и станки, что позволит предприятию увеличивать объемы производства", - приводятся в сообщении слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.