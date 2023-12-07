Молодым учителям в Вологодской области предоставят средства на взнос по ипотеке

Как уточнил врио главы региона Георгий Филимонов, для педагогов также предусмотрят единовременные и дополнительные выплаты

ТАСС, 7 декабря. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объявил новую губернаторскую программу с 2024 года, по которой молодым педагогам предоставят единовременные выплаты и дополнительные - в первые три года работы. Учителям до 35 лет предоставят средства на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

"Важно сделать так, чтобы молодые специалисты сферы образования хотели жить и работать в регионе. Для этого готовим губернаторскую программу на следующий год, в рамках которой работающие педагоги-студенты и молодые преподаватели получат единовременные выплаты, а учителям в возрасте до 35 лет выделят средства на первоначальный взнос по жилищной ипотеке", - сообщил Филимонов, не уточняя размер выплат.

Молодые педагоги будут также получать дополнительные выплаты каждый месяц в течение первых трех лет работы. Отдельно будут отмечать и материально стимулировать учителей, которые подготовят победителей и призеров олимпиад, сообщил врио губернатора.

Как отметил глава региона, 2024 год объявлен в России Годом семьи. Это - стратегическое решение президента России Владимира Путина, которое имеет огромное значение для борьбы с демографическим кризисом в стране, в Вологодской области этот вопрос стоит особенно остро. "Наша задача - сохранение в регионе молодежи и стимулирование роста числа многодетных семей. В Вологодской области таких более 20 тыс., в них воспитывают почти 67 тыс. детей. Большие семьи - это культурная традиция народов России, наша опора и стабильность. В следующем году работа по их поддержке станет приоритетом социального блока правительства области", - сообщил Филимонов.

В приоритете - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе открытого типа. Часть губернаторской программы ближайших лет будет связана со строительством и ремонтом ФОКов на сельских территориях. Здесь в шаговой доступности должны появиться точки притяжения молодежи, которые будут способствовать воспитанию здорового и сильного поколения.

"Наша задача - в народосбережении и сохранении русского государства-цивилизации. Опираемся на традиционные семейные ценности, многодетность, а также доступность здорового образа жизни, достойной работы и жилья", - подытожил Филимонов.