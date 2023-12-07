Росатом проверил собираемость энергоблока №1 АЭС "Аккую"

По данным госкорпорации, проведена проверка собираемости энергоблока - важной технологической операции, она подтвердила соответствие внутренних конструктивных элементов реакторной установки проектным характеристикам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Росатом завершил проверку реактора блока №1 АЭС "Аккую" (Турция) на соответствие требованиям безопасной и надежной эксплуатации. Как отмечает пресс-служба госкорпорации, была проведена проверка собираемости энергоблока - важной технологической операции, она подтвердила соответствие внутренних конструктивных элементов реакторной установки проектным характеристикам.

В корпусе реакторной установки разместили крупногабаритное оборудование: внутрикорпусную шахту - в ней будет находиться активная зона реактора, выгородку, предназначенную для дистанцирования тепловыделяющих сборок и ограничения воздействия нейтронного излучения на корпус, блок защитных труб, фиксирующий тепловыделяющие сборки в проектном положении. На заключительном этапе был смонтирован верхний блок с крышкой для уплотнения главного разъема реактора, а также для последующей установки систем управления и защиты, датчиков внутриреакторного контроля. Специалисты проверили на совместимость и оценили прилегаемость основных элементов реактора, а также подтвердили соответствие фактических размеров оборудования проектным требованиям. В собранном виде вес реактора составил более 600 тонн, длина - 19,3 м, диаметр - 4,8 м.

"Эта операция необходима для подтверждения соответствия собранного реактора всем техническим требованиям. Каждый этап - важная часть многоступенчатого процесса ввода в эксплуатацию блока №1 АЭС "Аккую". До загрузки ядерного топлива сборка реактора производится дважды. Сейчас мы завершили первую проверку собираемости. Далее последует загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок для моделирования геометрии активной зоны. Вторая контрольная сборка будет проведена непосредственно перед холодно-горячей обкаткой реакторной установки", - сообщил первый заместитель генерального директора АО "Аккую нуклеар" - директор строящейся АЭС Сергей Буцких, чьи слова приводит пресс-служба.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

По условиям межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учетом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году этот срок означает 2025 год.