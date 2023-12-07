Совфед одобрил закон, запрещающий создание скотомогильников в России

Документ предусматривает ликвидацию уже существующих скотомогильников в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о создании реестра скотомогильников и организаций, осуществляющих обращение с биологическими отходами. Документ предусматривает запрет на создание скотомогильников на территории России и ликвидацию уже существующих в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации.

В закон "О ветеринарии" дается определение биологических отходов и устанавливается, что они подразделяются на две категории - умеренно опасные и особо. Утверждать перечень биологических отходов будет Министерство сельского хозяйства России.

Закон закрепляет, что обращение с биологическими отходами, содержание и эксплуатация объектов уничтожения биологических отходов осуществляется организациями и гражданами, информация о которых включена в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Ответственным за ведение учета будет также Минсельхоз РФ, который наделяется полномочиями по изданию ветеринарных правил эксплуатации и ликвидации скотомогильников. Согласно документу, уничтожение биоотходов должно производиться с использованием специальных объектов, при этом уничтожение особо опасных биологических отходов в скотомогильниках запрещается.

Закон запрещает создание в России новых скотомогильников, а уже существующие должны быть ликвидированы в течение 25 лет со дня завершения их эксплуатации за исключением скотомогильников, содержащих биоотходы, зараженные возбудителем сибирской язвы. При этом определяется, что содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников должны производиться в соответствии с ветеринарными правилами.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, расположенные на территории страны почти 14 тыс. скотомогильников, из которых 46% являются действующими, могут нести угрозу биологической безопасности. Кроме того, закон запрещает возведение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов.

Профилактика болезней

Как отметил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, принятие закона "позволит в полной мере обеспечить прослеживаемость биологических отходов в течение всего оборота и повысит эффективность мер по профилактике распространения общих для человека и животных болезней".

Он уточнил, что для реализации закона потребуется разработка одного указа президента и 15 нормативно-правовых актов правительства. Кроме того, необходимо будет провести организационные мероприятия по реализации этого закона, отметил сенатор.

Как в свою очередь подчеркнул глава комитета СФ Александр Двойных, вопрос будет взят на особый контроль.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положения о запрете строительства новых скотомогильников. Для него предусмотрен срок вступления в силу - с 1 сентября 2024 года. Закон определяет, что эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.