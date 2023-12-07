В Челябинске намерены запустить производство импортозамещающих фронтальных погрузчиков

Объем инвестиций оценили в 1,6 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Производство линейки фронтальных погрузчиков грузоподъемностью от 3 до 6 тонн запустят на Челябинском заводе строительно-дорожных машин. В 2023-2026 годах общая сумма инвестиций составит более 1,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

Производство новых моделей строительной техники стало возможным благодаря специальному инвестиционном контракту (СПИК), который был заключен Минпромторгом России с ЧСДМ и Челябинской областью.

"В результате реализации СПИКа в Челябинской области будет создано локализованное производство современных фронтальных погрузчиков. Это позволит предприятию "Челябинские строительно-дорожные машины" развить компетенции, расширить линейку, а также нарастить долю российской техники на рынке в данном сегменте", - привели в пресс-службе слова замглавы Минпромторга России Альберта Каримова.

В пресс-службе пояснили, что инвестиционный проект реализуют в несколько этапов. В 2024 году завод начнет производство несущих рам, металлоконструкций погрузочного оборудования, балансиров и кабины с системой ROPS/FOPS. В дальнейшем челябинские машиностроители оснастят погрузчики отечественными двигателями, разработают карданную передачу и гидравлическую систему. Ожидается, что к 2028 году локализация производства фронтальных погрузчиков достигнет 80%.

"Мы подписали уникальный в отрасли инвестиционный контракт, который позволит предприятию с 2023 по 2026 год выпустить тысячи востребованных рынком погрузчиков. ЧСДМ получит серьезный производственный импульс для модернизации технологического процесса и расширения модельного ряда", - процитировали в пресс-службе управляющего директора ЧСДМ Вячеслава Юматова.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк сообщил ТАСС, что благодаря инвестиционному проекту будет создано 834 новых рабочих места. "Реализация проекта даст ЧСДМ возможность стать устойчивым лидером в своем сегменте рынка спецтехники, обеспечив большую часть производства такой продукции в стране. При этом дополнительными эффектами будут рост налоговых поступлений в бюджет Челябинской области и привлечение в регион серьезных инвестиций", - подчеркнул он.

О заводе

ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины" входит в СДМ (UMG) группы компаний "Промышленные инвестиции", которая объединяет ведущих разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин, а также сеть сервисных центров в регионах России. В состав группы, в частности, входят бренд UMG, металлургический бизнес ООО "Литье и поковки" (Нижний Новгород), лизинговое ООО "Спецтехника лизинг" (Москва) и АО "АМО".