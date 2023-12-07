Госдума ратифицировала протокол о снижении НДПИ для "Русвьетпетро"

В комитете Госдумы по энергетике ранее сообщили, что ратификация позволит с 2024 года снизить НДПИ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Вьетнама о сотрудничестве обеих стран в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории России в рамках совместной нефтяной компании "Русвьетпетро". Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.

Ратификация позволит с 2024 года снизить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), сообщили ранее ТАСС в комитете Госдумы по энергетике. Действие протокола распространяется на правоотношения, возникающие начиная с 1 января 2022 года.

Протокол был подписан в Москве 12 октября 2023 года. В нем предусмотрены меры государственного стимулирования посредством льгот. Льготы представляются в виде коэффициента по НДПИ в размере 0,41 с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года, в размере 0,6 с 1 января 2029 года на блоке 3 и блоке 4, следует из пояснительной записки. Их цель заключается в вовлечении в разработку ранее нерентабельных участков месторождений, что позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений.

Протокол дополнительно определяет порядок и величину уплаты совместной компанией пенсионных и страховых взносов в Фонд социального страхования Социалистической Республики Вьетнам за работников ООО "СК "Русвьетпетро", являющихся гражданами Вьетнама.

Предусматривается, что ООО "СК "Русвьетпетро" ежемесячно уплачивает пенсионные взносы и страховые взносы на случай смерти за сотрудников совместной компании, являющихся гражданами Вьетнама. Закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" не предусматривает уплату российскими юридическими лицами страховых взносов в отношении своих работников в иностранные бюджетные и внебюджетные фонды.

"Совокупное влияние предоставления мер взаимной экономической поддержки энергетических проектов Правительствами Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам приведет к увеличению доходов федерального бюджета на 65,5 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.