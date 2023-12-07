СФ одобрил закон, вводящий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Преимущественное право на заключение договоров поставки газа получают в том числе российские промышленные потребители

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, которым закрепляется принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа.

Документ был принят в первом чтении 6 апреля 2022 года, им уточнялся понятийный аппарат, ко второму чтению были внесены поправки о закреплении принципа "бери или плати" для долгосрочных поставок газа. Принцип подразумевает, что потребители в случае невыборки ими газа гарантируют поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в расчетном периоде.

Согласно принятому закону, преимущественное право на заключение договоров поставки газа получают, помимо его покупателей для государственных или муниципальных нужд, коммунально-бытовых нужд и социальных нужд граждан, а также покупателей, в отношении которых продлеваются действующие договоры поставки газа, также российские промышленные потребители, категории которых определяются правительством РФ, в том числе вводящие в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющие производство продукции, выработку тепловой и электрической энергии, в целях для обеспечения их потребностей при условии заключения долгосрочного договора поставки газа.

Полномочия правительства и субъектов РФ

Документ вводит понятие "схема газоснабжения и газификации субъекта РФ". Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Региональные власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также графиков ограничения подачи газа потребителям при аварии. Также документ предусматривает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Организации собственника единой системы газоснабжения наделяются полномочиями по определению необходимых объемов высвобождения газа по субъектам РФ при формировании графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графиков частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии.

Если финансовых средств газораспределительных организаций недостаточно для покрытия их расходов на технологическое присоединение к газораспределительным сетям отдельных категорий заявителей, определяемых правительством РФ, мероприятия по такому присоединению выполняются или финансируются в порядке, установленном правительством РФ, региональным оператором газификации либо единым оператором газификации, в том числе в случае недостаточности финансовых средств у регионального оператора.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. Принцип "бери и плати" вступит в силу с 1 апреля 2024 года.