В Москве еще три компании стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Новыми участниками нацпроекта стали инновационная компания АО "ЗНТЦ" (Зеленоградский нанотехнологический центр), производитель трикотажной одежды ООО "Глен" (бренд GLENFIELD) и крупная лифтовая компания полного цикла АО "Мослифт"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы подписало соглашения с тремя компаниями о вступлении в нацпроект "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В рамках "Дня производительности труда и наставничества" правительство Москвы подписало соглашения с тремя столичными компаниями об участии в национальном проекте "Производительность труда". Новыми участниками нацпроекта стали инновационная компания АО "ЗНТЦ" (Зеленоградский нанотехнологический центр), производитель трикотажной одежды ООО "Глен" (бренд GLENFIELD) и крупная лифтовая компания полного цикла АО "Мослифт", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, компаниям будет оказана поддержка в повышении эффективности производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции, оптимизировать загрузку персонала и повысить конкурентоспособность.

Нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице с 2022 года и зарекомендовал себя как эффективная мера государственной поддержки предприятий. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций Москвы предприятия внедряют производственные системы, которые соответствуют лучшим мировым практикам бережливого производства. Благодаря повышению эффективности производственных процессов растет качество управления и уровень профессиональных компетенций специалистов компаний, добавила министр.