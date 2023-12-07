РФ и Саудовская Аравия приняли совместное заявление по итогам визита Путина в Эр-Рияд

В частности, в заявлении говорится, что стороны будут расширять сотрудничество по нефти и газу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия приняли совместное заявление по итогам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

В частности, в заявлении сторон говорится:

Россия и Саудовская Аравия будут расширять сотрудничество по нефти и газу;

стороны расширят сотрудничество в области мирного атома;

руководство РФ и Саудовской Аравии выступает за немедленное прекращение военных операций на палестинских территориях;

стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны ради достижения общих интересов двух стран;

Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудили Иран, подчеркнули важность приверженности Тегерана мирному характеру своей ядерной программы;

РФ и Саудовская Аравия выступили в поддержку международных усилий по урегулированию кризиса в Йемене;

Россия признательна Саудовской Аравии за гуманитарные и политические усилия по Украине, включая освобождение заключенных;

РФ и Саудовская Аравия надеются, что возобновление участия Сирии в заседаниях СМИД ЛАГ поможет урегулировать сирийский кризис;

Россия приветствует возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном;

Путин выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии за теплый прием и гостеприимство. "В завершение визита Его Превосходительство президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность и признательность Его Королевскому Высочеству Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, наследному принцу и председателю совета министров, за теплый прием и щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации", - сказано в заявлении.

Саудовский кронпринц в свою очередь выразил Путину "наилучшие пожелания крепкого здоровья, а дружественному российскому народу - дальнейшего прогресса и процветания".