Дума приняла закон о развитии портовых мощностей для перевалки удобрений

Изменения направлены на исключение морских портов из-под запрета на размещение в водоохранной зоне на их территории аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, направленный на развитие в РФ портовых мощностей для перевалки агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и других опасных химических грузов.

Документ внесло правительство РФ в сентябре 2023 года, поправки вносятся в Водный кодекс РФ. Изменения направлены на исключение морских портов из-под запрета на размещение в водоохранной зоне на их территории аммиака, метанола, аммиачной селитры (нитрата аммония) и нитрата калия (за пределами прибрежных защитных полос). Перечень портов, на территории которых допускается размещение специализированных хранилищ таких веществ, будет утверждаться отдельным распоряжением правительства РФ.

"Исторически все специализированные терминалы для перевалки в морской транспорт химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ строились в морских портах Украины и стран Прибалтики, при этом такие грузы российских производителей отгружались на экспорт транзитом через морские порты данных сопредельных государств. Введенные ограничительные меры в отношении РФ закрыли доступ российским производителям к морским портам сопредельных государств", - отмечается в пояснительной записке.

При этом, говорится в документе, на территории России "фактически отсутствует портовая инфраструктура" для перевалки опасных химических грузов, в то время как дефицит портовых мощностей для их перевалки составляет порядка 6 млн тонн в год.

"Требуется срочное строительство специализированных терминалов, предназначенных для хранения и перевалки аммиака, метанола и других химических опасных грузов. Для этого необходимо снять действующие регуляторные ограничения, прежде всего устранить законодательное ограничение для территорий морских портов на размещение и хранение химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в пределах водоохранной зоны", - отмечается в записке. Авторы инициативы указывают, что отсутствие запретов на размещение в морских портах специализированных хранилищ соответствует общемировой практике.

Для исключения отрицательного воздействия на качество воды законом вносятся изменения в статью 11 федерального закона "Об экологической экспертизе". Эта норма предусматривает наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации специализированных хранилищ не только агрохимикатов, но и аммиака, метанола, аммиачной селитры (нитрата аммония) и нитрата калия.