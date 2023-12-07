Продажи "Автоваза" по итогам года могут вырасти почти в два раза

По словам главы компании Максима Соколова, они могут составить около 350 тыс. автомобилей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" по итогам 2023 года могут составить около 350 тыс. автомобилей. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Планируемый объем может почти в два раза превысить результаты 2022 года, когда "Автоваз" продал 188,6 тыс. автомобилей.

"Продажи нашими дилерами. Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это будет в пределах 350 тыс. автомобилей. Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель как для самого "Автоваза", так и для нашей дилерской семьи. Это про 2023 год", - сказал Соколов.

По итогам 11 месяцев 2023 года компания продала 319,5 тыс. новых автомобилей, что на 94,1% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

Что касается производства, как ранее сообщал глава компании, утвержденный "Автовазом" в начале года производственный план на 2023 год в 400 тыс. автомобилей может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения. При этом Соколов отмечал, что производительность конвейеров "Автоваза" не снижена.