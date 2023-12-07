ВТБ в новой стратегии хочет увеличить долю расчетов в дружественных валютах

В числе других приоритетов Дмитрий Пьянов назвал увеличение прибыльности и объемов кредитования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ в своей новой трехлетней стратегии планирует увеличить долю расчетов в дружественных валютах, а также нарастить объемы кредитования. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью телеканалу РБК.

"В нашей стратегии есть несколько стратегических приоритетов. Некоторые являются сквозными, некоторые являются специфическими, релевантными для какой-то одной линии бизнеса. С точки зрения универсальных метрик, мы провозглашаем приоритет по увеличению доли в обслуживании расчетов в дружественных валютах, - отметил Пьянов. - <...> Второй сквозной приоритет - это увеличение прибыльности и в абсолюте, и в относительном выражении. Каждая глобальная бизнес-линия должна самообеспечивать себя капиталам. Третий момент - мы четко хотим не уменьшать, а увеличивать нашу долю в финансировании экономики России, это сумма кредитов, выданная и корпоративному, и розничному бизнесу".

Среди узкоспециализированных целей топ-менеджер назвал "ревитализацию розницы". "Мы хотим увеличить количество активных клиентов до 35 млн. <...> Параллельно с розничной целью расширяем курьерскую доставку. <...> Мы хотим повысить лояльность розничного клиента", - добавил он.

Пьянов отметил, что 21 декабря состоится наблюдательный совет по утверждению стратегических ориентиров на 2024-2026 годах.

Ранее топ-менеджер сообщал, что ВТБ планирует завершить подготовку новой стратегии на следующую трехлетку к концу этого года, представить документ предполагается в начале первого квартала 2024 года. Он также отмечал, что менеджмент ВТБ рассмотрит вопрос выплаты дивидендов при подготовке стратегии.