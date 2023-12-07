В "Сколково" сообщили, что почти половина россиян знают термин "стартап"

Больше других об определении "стартапа" осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Термин "стартап" становится более понятным и востребованным: 45% россиян знают определение "стартапа", что на 9 процентных пунктов выше, чем два года назад. Больше всего выросла осведомленность молодежи - на 16 процентных пунктов, до 67%, сообщает пресс-служба "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) со ссылкой на проведенное исследование совместно со ВЦИОМ.

"Проведенный опрос показал, что почти каждый второй респондент (45%, +9 п.п. к ноябрю 2021 г.) знает определение стартапа. Однако доля осведомленных значительно выше - часть опрошенных слышали это слово, но не смогли дать четкое определение. При этом доля осведомленных о понятии стартапа за два года показала значительный рост среди всех возрастных категорий", - говорится в сообщении.

Так, больше других об определении "стартапа" осведомлены опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (67%, +16 п.п.) и 25-34 лет (62%, +14 п.п.). Опрос выявил различия в осведомленности и по гендерному признаку. Более половины опрошенных мужчин (52%, +11 п.п.) смогли дать определение стартапу, среди женщин этот показатель составил 38% (+8 п.п.). Наименьшая осведомленность о значении термина - в возрастной группе 60+ (21%, +1 п.п).

"Обычно объяснение "стартапа" так или иначе связано с внедрением чего-то нового (идеи, продукта и т.д.), а также с выделением инвестиций на воплощение такого проекта в жизнь. Также россияне называли в качестве определения стартапа "инициативную группу людей со своей идеей", "микропредприятие с малым количеством персонала" и "бизнес на начальном этапе", - заявила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии "Сколково" Карина Кушнир, чьи слова приводятся в сообщении.

Общероссийское исследование "Сколково" и ВЦИОМ проходило в 2023 г. среди жителей России старше 18 лет методом телефонного опроса. Объем выборки: 1,6 тысячи респондентов. Выборка представляет взрослое население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.