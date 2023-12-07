Череповецкий меткомбинат за 9 месяцев нарастил выработку электроэнергии на 3,8%

На производственной площадке предприятия также продолжается проект строительства котлоагрегата с котельной №11 стоимостью более 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Череповецкий металлургический комбинат "Северстали" (ЧерМК) за 9 месяцев 2023 года нарастил собственную выработку электроэнергии на 133,1 млн кВт/ч (+3,8%) относительно аналогичного периода 2022 года, приводятся в сообщении "Северстали" слова генерального директора компании Александра Шевелева.

Он отметил, что в валовом объеме выработка электроэнергии за девять месяцев на Череповецком меткомбинате составила 3 623,7 млн кВт/ч.

Шевелев также сообщил, что процент покрытия потребности в электроэнергии за счет собственной генерации возрос до 78,5% против 77,2% за аналогичный период 2022 года. "Что немаловажно - выработка собственной электроэнергии произведена за счет утилизации газов металлургического производства - доменного и коксового", - добавил он.

В компании отметили, что на производственной площадке ЧерМК продолжается проект строительства котлоагрегата с котельной №11 стоимостью более 2,5 млрд рублей.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.