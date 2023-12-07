Силуанов: меры по продаже компаниями валютной выручки важны для стабилизации курса рубля

Министр финансов отметил, что валютный курс плавающий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Меры правительства по обязательной продаже экспортерами валютной выручки играют роль стабилизатора волатильности курса рубля, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах форума "Россия зовет!".

"Валютный курс плавающий. Мы не регулируем валюту под прогноз или под какие-то другие показатели. Мы делаем прогнозы при подготовке бюджета и при подготовке прогноза социально-экономического развития. Но курс зависит от многих факторов: от торгового баланса, счета капитальных операций, поэтому и прогноз, и факт от курса может отличаться", - сказал Силуанов.

"Мы планировали 90 рублей за доллар, сейчас около 92, будем смотреть, мониторить. <...> Наша задача делать так, чтобы волатильность была ниже, меньше, как можно меньше. Поэтому меры, которые были предприняты правительством по контролю возврата валютной выручки, играют свою роль как одна из мер по стабилизации волатильности курса [рубля]", - отметил министр.

Ранее в докладе о денежно-кредитной политике Банка России отмечалось, что меры правительства по обязательной продаже валютной выручки экспортерами несколько снизили волатильность курса рубля.

При этом ЦБ указывает, что уровень курса продолжает определяться ситуацией с внешней торговлей - по сравнению с периодом начала года поступают более низкие объемы экспортной выручки при более высоком спросе на импорт.

Правительство РФ 11 октября 2023 года сообщило, что для стабилизации валютного курса вводится продажа валютной выручки сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний. Так, с 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.