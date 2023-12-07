Аксаков заявил, что механизм обмена активами может заработать в 2024 году

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку пояснил, что процесс создания этого механизма идет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков придерживается мнения, что механизм обмена заблокированными активами россиян на средства со счетов типа "С" заработает только в 2024 году. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"Процесс идет, до конца года вряд ли [схема по обмену заблокированными активами заработает]. Но в 2024 году допускаю. Там процедурно все не так просто", - пояснил он.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщал, что в 2023 году можно ожидать готовность самой схемы данного обмена.

Об обмене активов

Ранее президент России издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей.