Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики

По словам президента, он помнит, как формировалась система глобализации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"В попытках сохранить свое ускользающее доминированием западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить", - сказал российский лидер.

Путин заметил, что помнит, как и многие из собравшихся в зале, о том, как формировалась система глобализации. "Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открыты! Нельзя закрывать границы ни в коем случае! Как же так?! Это противоречит идеям мирового развития. Как только появились конкуренты - хлоп! И свои собственные границы стали тут же, по щелчку, в один момент закрывать. Вот и все, вот все принципы", - подытожил он.