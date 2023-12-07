7 декабря, 11:48,
обновлено 7 декабря, 12:28
Форум "Россия зовет!"

Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, он помнит, как формировалась система глобализации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

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"В попытках сохранить свое ускользающее доминированием западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить", - сказал российский лидер.

Путин заметил, что помнит, как и многие из собравшихся в зале, о том, как формировалась система глобализации. "Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открыты! Нельзя закрывать границы ни в коем случае! Как же так?! Это противоречит идеям мирового развития. Как только появились конкуренты - хлоп! И свои собственные границы стали тут же, по щелчку, в один момент закрывать. Вот и все, вот все принципы", - подытожил он. 

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