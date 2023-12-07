Путин заявил, что европейские юрисдикции перестали быть "тихими гаванями" для бизнеса

Ссейчас в них работает принцип "свой - чужой", где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, отметил президент РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса "тихими гаванями", сейчас в них работает принцип "свой - чужой", где чужих можно обобрать и оставить ни с чем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип "свой - чужой" <...>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северным потоком", - сказал глава государства.

"Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах", - заметил Путин. "Кому нужны такие правила?" - добавил он.

Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.