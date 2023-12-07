Путин заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой доллар и евро

По словам главы государства, сейчас ее место занимает система расчета в национальных валютах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована", - сказал глава государства. "Сегодня ее место с успехом занимает расчета в национальных валютах", - заметил он.