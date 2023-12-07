Путин заявил о возможности "настоящей революции" в мировой экономике в ближайшие годы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Настоящая революция" ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. "По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков", - сказал Путин.

"Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно", - добавил он.